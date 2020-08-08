مستشار الرئيس اللبناني: المقاومة سترد بحال ثبت ضلوع إسرائيل في انفجار بيروت

شدد مستشار الرئيس اللبناني أمل أبو زيد، السبت، أنه إذا ثبت وجود اعتداء لإسرائيل وتورطها في إنفجار بيروت، فسترد المقاومة عليه.

ونقلت وكالة "مهر" الإيرانية عن أمل ابو زيد قوله، ردا علی سؤال حول أسباب الارتباك الإسرائيلي حيال الإنفجار وقيام تل أبيب بنفي مسؤوليتها في هذا الشأن فور حدوث الإنفجار،: إن" رد فعل إسرائيل على حادث التفجير، بين الحديث عن استهداف العنبر بصاروخ كما أشارت بعض المواقع الإخبارية الإسرائيلية، أو نفي الحكومة الإسرائيلية أي تورط بهذا الحادث، يعتبر مؤشرا على التخبط خوفا من ردات الأفعال التي قد تقوم بها المقاومة إذا ثبت وجود اعتداء اسرائيلي على لبنان".

وأضاف حول موقف إسرائيل حيال إنفجار مرفأ بيروت، أنه "من الطبيعي أن تقوم إسرائيل بتوجيه الاتهامات ل‍حزب الله، متهمة إياه بالتسبب غير المباشر في هذا الانفجار الهائل الذي حصل في مرفأ بيروت، كما غيرها من الدول التي تعتبر حزب الله مسؤولا بسبب العدائية السياسية من الأوضاع في المنطقة".

وفي شأن ردود أفعال الشعب اللبناني تجاه الأزمة التي حلت بالبلاد أكد أمل ابو زيد علی "أن هول الفاجعة أظهر التضامن الوطني اللبناني الذي تجلّى بموجة التضامن الطبية والشعبية والرئاسية والحكومية جراء هذا المصاب الجلل، وقد برهن الشعب وقوفه صفاً واحداً في مواجهة المصيبة انطلاقا من الشعور الانساني والوطني".