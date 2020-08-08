كوارث بيروت  الإستثمار  نحو التدويل  

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هاشم علوي || تابع العالم كارثة بيروت واختلفت الرؤيا والتحليلات والتوقعات وانتظر الكثير اطلالة سيد المقاومة السيد حسن نصر الله امين عام حزب الله وقد ظهر السيد بهدوء وطمئنينة تطمن الشعب اللبناني المروع بترويع الحادث ودعا الجميع الى الصمود والتعاون ونفى نفيا قاطعا اي علاقة لحزب الله بمرفأ بيروت لامن بعيد ولامن قريب واشار الى انهم يعرفون مرفأ حيفا اكثر من معرفتهم مرفأ بيروت في رسالة لإسرائيل وغيرها من القوى الداخلية التي تسير في فلك الخارج بمختلف انواعه الاقليمي والدولي. واكد على ان الكارثة عابرة للطوائف والاعراق والاديان وانها كارثة وطنية مشددا على اهمية التحقيق من قبل وزارة الدفاع والاجهزة الاخرى المختصة. واستعرض سيد المقاومة تداعيات الكارثة وردود الافعال المحلية والاقليمية والدولية وانها لحد الان ايجابية تؤكد على التعاطف مع لبنان وارسال المساعدات. كلمة السيد اختصرت الحديث عن الكارثة والضحايا والاجراءات المطلوبة لتوفير المساكن وتأمينها للمنكوبين حتى يتم ترميم منازلهم وتداعياتها الاقتصادية والاجتماعية والاعلامية والسياسية داعيا من يعادي المقاومة ويريد استهدافها فعليه بالتوجه باستهدافه نحوها وليس معاقبة الشعب اللبناني باكمله وبيروت بتنوعها الاجتماعي والمذهبي والديني في اشارة الى صيادي الماء العكر.. هدوء السيدوتناوله الحدث بعقلانية مع احتمالياتها وفرضياتها التي ستتخرج بها التحقيقات التي يجب ان تنزل اقسى العقوبات القانونية بالمسؤلين عن الكارثة حتى لوكان المرفأ قد استهدف بصاروخ او بعمل مقصود بتفجير النترات الذي قيل انها بالمرفأ مخزنة. السيد حسن نصر الله لديه كارزما تتعامل مع كل حادث مع مايلائم الموقف وقدرة على تفنيد المواقف والاتجاهات والرؤى والرأي العام. واعتقد ان اصواتا ستظهر ان لم تكن قد ظهرت للمطالبة بلجنة دولية للتحقيق بالكارثة والتي ستنهج خط لجنة التحقيق الدولية بجريمة اغتيال رئيس الوزراء الاسبق رفيق الحريري وسيكون من وقف خلفها هو من دعا للتدخل الدولي للتحقيق ومثلما وظفت واستثمرت قضية اغتيال الحريري بترويعها وارهابها وتداعياتها السياسية والاجتماعية والاقتصادية لبيروت ولبنان ضد حزب الله وسلاح المقاومة سيتم توظيف واستثمار وتوظيف كارثة بيروت بنفس الاسلوب ونفس الادوات ونفس الممولين ونفس المحرضين ونفس الداعين للتدويل والمطالبة بتشكيل لجنة تخقيق دولية عبرادراج ماحصل ضمن اجندات اعمال جلسة طارئة لمجلس الامن وسيكون للاصابع الامريكة والاسرائيلية والاوروبية والمال الخليجي وسيبدا فصل جدد من الاستمار وسيدالمقاومة يدرك ذلك ويفهم ماتخفيه الاجندات الاسرائيلية الامريكية الخليجية وادواتها واعلامها داخل لبنان. عيون العدو السعوصهيوامريكي على سلاح المقاومة والتوظيف وارد وتجربة المقاومة بالتعامل مع مثل هذه الاحداث المروعه بحنكة سياسية ويقضة عسكرية وامنية واستخباراتية قوية تحقق توازن الردع والرعب. ستظهراصوات وتحليلات تؤكد ان لادولة في لبنان وتدعوا الى التدويل وستخرج قيادات سياسية تطالب مجلس الامن بالتدخل وستعلن احزاب احكاممسبقة باتجاه المقاومة عندها يدرك الجميع ان المخابرات الاجنبية تعمل بوتيرة عالية والمال السعودي يغذي كل التحركات والمواقف والتحليلات والتصريحات التي ستتناغم فيمابينها اعلاميا وسياسيا وماليا واقتصادية. تحية لسيد المقاومة وتحية للشعب اللبناني ولاحرار محور المقاومة ضد الاستكبار العالمي. ..................... اليمن تنتصر ..................... العدوان يحتضر .................... الحصار ينكسر الله اكبر الموت لامريكا الموت لاسرائيل اللعنة على اليهود النصر للاسلام