لبنان.. في انتظار حديث ‘الامين عالوطن’

بانتظار كلام الامين العام لحزب الله السيد حسن نصرالله، اطلق النشطاء اللبنانيون وسم "#الامين_ع_الوطن"، تعبيرا عن ثقتهم بقيادته وقدرة المقاومة على حماية لبنان من ايب فتنة او مؤامرات خارجية او داخلية.

الوسم انتشر بسرعة في مواقع التواصل الاجتماعي وخاصة منصة "تويتر"، ولاقى مشاركة واسعة من قبل النشطاء، الذين أكدوا خلاله على وقوفهم إلى جانب المقاومة وخيارها ضد أي تدخلات أو اعتداءات خارجية على البلاد.

كما لم تغب كارثة انفجار مرفأ بيروت عن تغريدات المشاركين، واكدوا انتظارهم لخطاب السيد نصر الله، لمعرفة الحقيقة، من يثقون بصدقه وحقيقة مواقفه وأقواله.

حساب المزارع الفقيه دعا غلى المشاركة الواسعة تحت الوسم، وكتب: " غرّدوا بهاشتاغ #الأمين_ع_الوطن

تزامناً مع إطلالة الأمين العام لحزب الله سماحة السيد حسن نصرالله في كلمته السياسية عند الساعة الـ 5:30 عصراً بتوقيت بيروت".