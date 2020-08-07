سوريا - لبنان - فلسطين

قبرص تستجوب مالك السفينة التي تسببت حمولتها في انفجار بيروت


نقلت وكالة أنباء رويترز عن مصدر أمني في قبرص أن السلطات حددت مكان وجود المالك المفترض للسفينة التي تسببت حمولتها في الانفجار بمرفأ بيروت.

وقال المتحدث باسم الشرطة كريستوس أندرو في تصريح بالخصوص: "كان هناك طلب من الانتربول في بيروت لتحديد مكان هذا الشخص وطرح بعض الأسئلة عليه بخصوص هذه الشحنة".

وأفاد المتحدث الأمني القبرصي بأن هذا الشخص (لم يذكر اسمه) جرى استجوابه في منزله ب‍قبرص يوم الخميس، مشيرا إلى أن إجابات مالك السفينة ناقلة شحنة نترات الأمونيوم، أحيلت إلى السلطات اللبنانية.

وكشف مصدر أمني آخر أن الشخص الذي أجرت سلطات قبرص معه المقابلة، هو رجل أعمال روسي يبلغ من العمر 43 عاما، ويدعى إيغور غريتشوشكين.

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