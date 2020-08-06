وزير الصحة اللبناني يكشف عن حصيلة جديدة لضحايا انفجار مرفأ بيروت

كشف وزير الصحة اللبناني حسن حمد، الاربعاء، عن حصيلة جديدة لضحايا الانفجار الذي وقع امس في مرفأ بيروت.

وقال حمد في حديث صحافي، إن "135 قتيلا و80 مفقودا حتى الساعة جراء انفجار مرفأ بيروت".

من جانبها، كلف مجلس الوزراء اللبناني الهيئة العليا للإغاثة تأمين أماكن إيواء للعائلات التي لم تعد منازلها صالحة للسكن، وقرر تشكيل خلية أزمة لمتابعة تداعيات كارثة بيروت.

واعتمد مجلس الوزراء اللبناني تخصيص اعتمادات للمستشفيات ودفع التعويضات اللازمة لعائلات الضحايا.