مجلس الأمن يعقد جلسة طارئة الاثنين المقبل لبحث تداعيات انفجار بيروت

أفادت وسائل إعلام، الأربعاء، بعقد جلسة طارئة لمجلس الأمن الدولي لبحث تداعيات انفجار مرفأ بيروت.
وذكرت "سكاي نيوز عربية" في خبر عاجل، أن "مجلس الأمن يعقد جلسة طارئة الإثنين المقبل بطلب من المجموعة العربية لبحث تداعيات انفجار بيروت".
وهز انفجار هائل، أمس ، مرفأ بيروت، أسفر عن سقوط 100 قتيل وأربعة آلاف جريح حتى الآن، وحدوث أضرار مادية بالغة، فيما أعلن مجلس الدفاع الأعلى في لبنان بيروت "مدينة منكوبة" ورفع توصية إلى الحكومة لإعلان حالة الطوارىء.
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