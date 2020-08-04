السفارة الروسية تعلن تضرر مبناها في بيروت وإصابة موظفة فيها جراء الانفجار

أعلن مستشار السفارة الروسية في بيروت، الثلاثاء، أن مبنى السفارة تعرض لأضرار وأصيبت موظفة في السفارة بجروح جراء الانفجار الضخم الذي ضرب مرفأ العاصمة اللبنانية اليوم.

ونقلت وكالة "نوفوستي"، عن مسؤول في السفارة الروسية قوله، إن "موظفة في السفارة أصيبت بجروح طفيفة إثر تشظي زجاج النوافذ التي تحطمت جراء الانفجار".

وأضاف أن" الموظفة بحالة جيدة، ولا يوجد أي خطر على حياتها".

وأشارت وسائل إعلام لبنانية في وقت سابق من، اليوم الثلاثاء، إلى أن "انفجارا كبيرا وقع عند مدخل بيت الوسط في بيروت، وهو مقر إقامة رئيس حكومة لبنان السابق سعد الحريري، وسمعت أصداؤه في أرجاء العاصمة".

وقال محافظ بيروت مروان عبود، في وقت سابق من اليوم الثلاثاء، أن المدينة منكوبة وهناك دمار كبير وما حصل غير مسبوق في لبنان.