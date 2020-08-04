سوريا - لبنان - فلسطين

لبنان يعلن غداً يوم حداد وطني على ضحايا انفجار بيروت


أعلن رئيس مجلس الوزراء اللبناني حسان دياب يوم غد الأربعاء يوم حداد وطني على ضحايا الانفجار الذي وقع عصر اليوم في مرفأ بيروت.

ووقع انفجار ضخم في مرفأ بيروت وسط العاصمة اللبنانية، نتج عنه إصابات وأضرار مادية كبيرة، وقالت وسائل إعلام لبنانية إن المعلومات الأولية تشير إلى أنه ناجم عن مفرقعات نارية.

وأفادت وكالة رويترز نقلاً عن مصادر أمنية وطبية لبنانية بسقوط عشر ضحايا على الأقل في انفجار مرفأ بيروت، فيما أكد وزير الصحة حمد حسن أن هناك عددا كبيرا من الإصابات.

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