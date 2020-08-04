وسائل اعلام لبنانية: اصابة ابنة رئيس الحكومة وزوجته ومستشارين بتفجير بيروت

أفادت وسائل إعلام لبنانية، الثلاثاء، بإصابة ابنة رئيس الحكومة اللبنانية وزوجته ومستشارين بتفجير بيروت.
وذكرت قناة الـ "بي سي"، أن "أضراراً وقعت في قصر السراي الحكومي جراء الانفجار"، مبينة أن "ابنة رئيس الحكومة حسان دياب وزوجته ومستشارين أصيبوا بجروح طفيفة".
وأضافت أن "الانفجار في بيروت احدث اضرارا كبيرة في قصر بعبدا حيث تحطم زجاج الاروقة والمداخل والصالونات وتخلعت الابواب والشبابيك في اجنحة القصر ".
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