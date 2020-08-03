سوريا - لبنان - فلسطين

تعيين شربل وهبة وزيراً جديداً للخارجية في لبنان


أفادت وسائل إعلام، بالموافقة على استقالة وزير الخارجية اللبناني ناصيف حتي، وتعيين شربل وهبة خلفا له.

وأعلنت صفحة رئاسة الجمهورية اللبنانية عبر "تويتر" أن رئيس الجمهورية ميشال عون ورئيس الحكومة حسان دياب وقعا مرسوم قبول استقالة حتي ومرسوم تعيين السفير شربل وهبة وزيرا للخارجية والمغتربين.

وبحسب موقع "النشرة" اللبناني، فإن وهبة تولى مهام الأمين العام لوزارة الخارجية بالوكالة حينما كان جبران باسيل، رئيس التيار الوطني الحر وصهر رئيس الجمهورية، وزيرا للخارجية، وعندما انتهت خدمته في السلك الديبلوماسي بسبب بلوغه السن القانونية، انتقل للعمل في القصر الجمهوري كمستشار للرئيس عون للشؤون الديبلوماسية.

وكان حتي قدم اليوم الاثنين استقالته من حكومة دياب، معللا خطوته بما وجده من "غياب إرادة فاعلة في تحقيق الإصلاح الهيكلي الشامل".

وقال حتي في بيان الاستقالة إن "لبنان اليوم ليس لبنان الذي أحببناه وأردناه منارة ونموذجا، لبنان اليوم ينزلق للتحول إلى دولة فاشلة".

وأوضح حتي أنه قرر الاستقالة "لتعذر أداء مهامه في هذه الظروف التاريخية المصيرية ونظرا لغياب رؤية ل‍لبنان الذي يؤمن به، وفي غياب إرادة فاعلة في تحقيق الإصلاح الهيكلي الشامل المطلوب الذي يطالب به مجتمعنا الوطني ويدعونا المجتمع الدولي للقيام به".

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