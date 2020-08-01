سوريا - لبنان - فلسطين

الرئيس اللبناني: نخوض حرباً من نوع آخر ونواجه أربعة أعداء


أكد الرئيس اللبناني ميشال عون، السبت، أن بلاده ملزمة بالدفاع عن نفسها ضد الاعتداءات الإسرائيلية، فيما أشار إلى أن بلاده تخوض "حرباً من نوع آخر تطال كل لبناني".

وقال عون في خطاب بمناسبة عيد الجيش اللبناني، إن "إسرائيل تخرق بوتيرة متصاعدة القرار 1701، وتتوالى اعتداءاتها على لبنان"، مضيفاً: "مع تأكيد حرصنا على الالتزام بهذا القرار، وبحل الأمور المتنازع عليها برعاية الأمم المتحدة، إلا أننا ملزمون أيضاً بالدفاع عن أنفسنا وعن أرضنا ومياهنا وسيادتنا، ولا تهاون في ذلك".

وأشار إلى أن "لبنان يخوض حرباً من نوع آخر لعلها أشرس من الحروب العسكرية تطال كل لبناني بلقمة عيشه والأعداء فيها كثر"، موضحاً أن "العدو الأول ل‍لبنان هو الفساد في المؤسسات وفي الكثير من النفوس والخطوات لاستئصاله تسير وإن ببطء لكن بثبات".

وتابع، أن "العدو الثاني ل‍لبنان هو كل من يتلاعب بلقمة العيش ليراكم الأرباح، والثالث هو من ساهم بضرب عملتنا الوطنية لبنان"، لافتاً إلى أن "العدو الرابع هو من يطلق الشائعات لنشر اليأس ومن يجول دول العالم محرضاً ضد وطنه ومحاولاً حجب أي مساعدة عنه".

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