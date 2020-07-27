حزب الله اللبناني: اطلاق النار في شبعا كان من الجانب الاسرائيلي فقط

اكد حزب الله اللبناني، الاثنين، انه لم يبادر للاشتباك وإطلاق النار في منطقة مزارع شبعا الحدودية، مشددا على أن إطلاق النار كان من جانب العدو الصهيوني المغتصب فقط.

وذكر الحزب في بيان انه "ينفي محاولة تسلل عناصره في مزارع شبعا"، مؤكدا ان "كل ما يجري تداوله عن إحباط عملية تسلل هو محاولة إسرائيلية لاختراع انتصارات وهمية".

واستنكر حزب الله "إصابة منزل في بلدة الهبارية"، مضيفا أن هذا أمر "لا يمكن السكوت عنه وأن غدا لناظره قريب".

ولفت حزب الله إلى أن "الرد على اغتيال أحد عناصره في سوريا "قادم لا محالة".

وكان جيش العدو الإسرائيلي، زعم في وقت سابق من اليوم بأنه "أحبط عملية تخريبية" حاولت تنفيذها خلية تابعة لـ"حزب الله" اللبناني على الحدود بين لبنان وإسرائيل.

وقال المتحدث باسم جيش العدو الإسرائيلي، أفيخاي أدرعي، في بيان: "أحبط جيش الدفاع عملية تخريبية في منطقة جبل روس حيث تمكنت القوات من تشويش عملية خططت لها خلية من حزب الله مكونة من بين 3 إلى 4 مخربين والتي تسللت أمتارا معدودة للخط الأزرق ودخلت إلى منطقة سيادية إسرائيلية".