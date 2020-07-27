حزب الله نفذ عملية ضد الجيش الإسرائيلي في منطقة مزارع شبعا الحدودية

أفادت مصادر لبنانية وإسرائيلية، الاثنين، بأن حزب الله اللبناني نفذ هجوماً استهدف الجيش الاحتلال الإسرائيلي في منطقة مزارع شعبا الحدودية.

ونقلت وكالة "رويترز"عن "مصادر لبنانية مطلعة"قولها، أن "حزب الله نفذ عملية ضد الجيش الاحتلال الإسرائيلي في منطقة مزارع شبعا على الحدود مع إسرائيل".

وأوضحت أن "عملية حزب الله جاءت ردا على هجوم إسرائيلي استشهد فيه عضو في الجماعة في سوريا الأسبوع الماضي".

من جانبها، ذكرت قناة "كان" الإسرائيلية" أن خلية لـ"حزب الله" أطلقت صاروخا من نوع "كورنيت" تجاه مركبة عسكرية إسرائيلية على الحدود مع لبنان.

وأفادت مصادر عدة في وقت سابق من الاثنين بتبادل إطلاق نار وسماع دوي انفجارات في المنطقة الحدودية بين لبنان وإسرائيل، فيما أعلن الجيش الاحتلال الإسرائيلي عن وقوع "حادث أمني".