سوريا - لبنان - فلسطين

تبادل لإطلاق النار بين حزب الله وجيش الاحتلال الاسرائيلي


قال جيش الاحتلال الإسرائيلي، الاثنين، إن حدثاً أمنياً، وقع على الحدود الشمالية مع لبنان، فيما تحدثت مصادر عن عملية لحزب الله اللبناني أعقبها تبادل لإطلاق النار في مزارع شبعا.

وقال أفيخاي أدرعي، المتحدث باسم جيش الاحتلال للإعلام العربي، في تصريح مكتوب: “قبل قليل وردت تقارير عن حدث أمني في منطقة جبل روس”. وأضاف “التفاصيل قيد الفحص”.

وذكرت القناة 12 بالتلفزيون الإسرائيلي، أن تبادلاً لإطلاق النار حدث بين قوات إسرائيلية ومسلحين، وأن انفجارات سُمعت في المنطقة.

وقالت وكالة الأناضول للأنباء، أن الجيش الاسرائيلي قصف بقذائف المدفعية، مرتفعات بلدة كفر شوبا اللبنانية.

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