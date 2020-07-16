سوريا - لبنان - فلسطين

زاخاروفا: هناك معلومات تفيد بأن الأمريكيين يدربون مسلحين في التنف السورية


أعلنت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا، اليوم الخميس، أن هناك معلومات تفيد بأن الأمريكيين الذين يحتلون "المنطقة الأمنية" حول التنف السورية يقومون بتدريب المسلحين.

وقالت زاخاروفا: "هناك معلومات تفيد بأن المنطقة الأمنية المحتلة حول التنف، هنا نتحدث عن الأمريكيين، يقومون بتدريب وتزويد أفراد الجماعة المسلحة غير الشرعية "مغاوير الثورة" بالأسلحة، ويجري ذلك بهدف القيام بعمليات تخريب في أجزاء أخرى من سوريا".

وتابعت "بشكل عام، نحن نقيم الوضع على الأرض بأنه متوتر، والوضع الأكثر صعوبة في المناطق التي لا تسيطر عليها دمشق، كما هو الحال في إدلب ومنطقة الفرات".

وكان الجيش السوري قد ألقى القبض مؤخرا على ارهابيين كانوا متجهين إلى مدينة الرقة في مهمة لجمع معلومات عن مواقع روسية وإيرانية وسورية في الشرق السوري.

اعتقلت القوات السورية مسلحين من مجموعة "مغاوير الثورة" التي مركزها القاعدة الأمريكية في منطقة التنف، بعد وقوعهم في حقل ألغام.

وقال أحد المسلحين الثلاثة المعتقلين، محمد تايه شميلان: "نحن من مخيم الركبان لكننا انضممنا إلى مغاوير الثورة وقررنا أن نتجه نحو الشمال إلى الرقة وكانت هناك مجموعة أرادت السفر إلى نفس المكان فالتحقت بهم وقائد المجموعة يدعى يزن والدليل حاتم النجران وهم كانوا يعلمون كل التفاصيل وقد ذهبنا معهم لكننا لم نكن على علم بأية تفاصيل للمهمة".

 

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