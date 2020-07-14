سوريا - لبنان - فلسطين

نائب لبناني: حصار أمريكي وقرار بتجويع اللبنانيين وخنقهم


قال النائب في البرلمان اللبناني محمد خواجة، في حديث خاص لوكالة "سبوتنيك"، إن لبنان في وضع اقتصادي نقدي ومالي صعب إلى حدود المستحيل.

وأضاف خواجة، قائلا: "من الممكن القيام ببعض الإجراءات التخفيفية، لكن الحلول ليست سهلة لأن هناك تركة عمرها 30 سنة من السياسات الخاطئة أوصلت إلى ما نحن عليه اليوم، لدينا انهيار بالعملة الوطنية لم يشهد لبنان مثلها، وهذا الانهيار انعكس على كل القطاعات وخاصة القطاعات التجارية والإنتاجية، نتيجة السياسات التي اعتمدت منذ 30 سنة، بلد يستورد أكثر ما يحتاج، 80% من احتياجاتنا نستوردها، حتى السلع الصناعية والزراعية نستوردها لأن السياسة القائمة في البلد هي الاستهلاك المفرط".

ورأى خواجة أنه "يجب البدء بإجراءات معاكسة والتي لن تظهر نتائجها بيوم أو اثنين، وتتطلب حكومة مختلفة، طبعاً هذه الحكومة أفضل من الحكومات السابقة لأنه أقله هذه الحكومة لم تعمل على الاستدانة والنظام الريعي، ولكن على الحكومة أن تفعّل نفسها وتتخذ مجموعة من القرارات".

وأشار إلى أن "الاحتياطات المالية محدودة، وعلينا التفكير بالبدء بتنشيط الصناعة والزراعة، وبعد عدة سنوات الوضع يتغير وإلا سنظل بحالة الانحدار، بالأخص بظل حصار أمريكي على لبنان وليس خفي عن أحد، مانعين أي نوع من أنواع المساعدات إلى لبنان، وهناك ضغط أمريكي خاصة بالمشتقات النفطية".

ولفت خواجة إلى أنه من السياسات المطلوبة هو التفتيش عن مصادر بديلة، هناك سوريا، العراق، إيران، روسيا، الصين، كل دولة ترغب بالتعامل معنا في الظروف الصعبة يجب أن نمد يدنا باتجاهها، من دون شرط مسبق، وهذا لا يعني معاداة أمريكا وأوروبا، ولكن هم من فرضوا علينا الحصار وليس نحن".

وشدد النائب اللبناني أن هناك قراراً بتجويع اللبنانيين وخنقهم، متسائلاً: "هل نستسلم، بالطبع لا، سنقوم بخياراتنا، ترشيد الإنفاق، تنشيط الاقتصاد، ونمد أيادينا باتجاه كل الدول الشقيقة والصديقة الجاهزة للتعاون".

اشترك في قناة وكالة انباء براثا على التلجرام
https://telegram.me/buratha
اضف تعليقك
الاسم والنص والتحقق من الروبوت ضروري
آخر الاضافات
نائب لبناني: حصار أمريكي وقرار بتجويع اللبنانيين وخنقهم
السيد نصر الله يعلن بدء المقاومة الصناعية والزراعية.. مخاطبا الإدارة الأمريكية: لن نسمح لكم بتجويع اللبنانيين وخنقهم
اشتباك بين عناصر الجيش ومحتجين على زيارة مسؤول عسكري أمريكي إلى بيروت
السيد حسن نصرالله يوجه تحية لقاض حظر المقابلات مع السفيرة الأمريكية.. والقاضي يرد
الشيخ قاسم : الولايات المتحدة تدير عملية تجويع لبنان
وزير المالية اللبناني يكشف سبب تعليق المفاوضات مع صندوق النقد الدولي
دياب: هناك جهات محلية وخارجية تعمل على محاصرة اللبنانيين
بعد فنزويلا... سفن إيرانية تستعد للانطلاق إلى لبنان محملة بمواد غذائية ومحروقات
في لبنان.. لهذا لا يجب ان نستغرب التصرفات الاميركية!
الخارجية اللبنانية تستدعي السفيرة الأمريكية دوروثي شيا على خلفية تصريحاتها الأخيرة
الاكثر مشاهدة في (سوريا - لبنان - فلسطين)
الاسعار الرسمية للعملات مقابل الدينار
دينار بحريني 3125
يورو 1351.35
الجنيه المصري 74.63
تومان ايراني 0.03
دينار اردني 1694.92
دينار كويتي 3846.15
ليرة لبنانية 0.79
ريال عماني 3125
ريال قطري 327.87
ريال سعودي 317.46
ليرة سورية 2.32
دولار امريكي 1190.48
ريال يمني 4.76
التعليقات
مهيمن سامي العيبي : السلام عليكم كنت سابقن في لواء علي اكبر تحت قيادة لواء عبد الكريم الحسناوي في بيجي معارك ...
الموضوع :
تشكيل لواء علي الأكبر والبطولات التي سطرها ضد كيان “داعش” التكفيري
جاسب علي : وهناك سفارات تحوي على عدد من ازلام السابقين واتباع صدام كانوا يخدمون في المخابرات مثل المخضرم علي ...
الموضوع :
طلب برلماني بغلق السفارات والبعثات للدول التي ليس لديها تمثيل دبلوماسي في العراق
قاسم محمد : المحافظات المسموح بها التظاهر والتخريب هي محافظات الوسط والجنوب اما غيرذلك فغير مسموح به ذلك قرار السفارة ...
الموضوع :
كيف أتفق متظاهرون على إقالة 9 محافظين من بغداد الى البصرة؟!  
قاسم محمد : الى السيد الكاتب المحترم مصطفى الكاظمي ليس من اهالي الكاظمية هو بالاصل من الناصرية مع احترامنا لكل ...
الموضوع :
إصبع على الجرح ـ ماذا يحصل ايها الكاظمي ..  
زيد مغير : استاذي الكريم مع اجمل تحياتي اليك وانا اقرأ مقالك الرائع مررت بالقائمة العراقية واتذكر موقف اياد علاوي ...
الموضوع :
عبيد صدام حقراء وأراذل القسمين الاول والثاني  
ضياء عبد الرضا طاهر : هذه المفاوضات هي لتثبيت العدوا الامريكي وحلفائه وهي نوع من انواع الخداع الذي يمارسه هذا العدوا المجرم ...
الموضوع :
المفاوضات الامريكية العراقية ملاحظات وحقائق  
عبدالله : خوش مقال👏 ...
الموضوع :
إغتيال الذاكرة الشيعية ..في العراق
مازن عبد الغني محمد مهدي : السلام عليكم ورحمه الله وبركاته ,,,بارك الله فيك سيدنا المحترم ,,عن رسول الله صلوات الله عليه واله ...
الموضوع :
الشاهد الشهيد
مازن عبد الغني محمد مهدي : اللهم نسألك ونتوسل اليك بحق الرسول ابو القاسم محمد والله الاطهار المطهرين ان تصلي على محمد وال ...
الموضوع :
مكتب الامام المفدى السيد علي السيستاني يوجه رسالة الى العراقيين بعد تزايد اعداد المصابين بكورونا
مازن عبد الغني محمد مهدي : السلام عليكم ورحمه الله وبركاته ,,اللهم صل وسلم على الرسول الاعظم ابو القاسم محمد واله الاطهار المطهرين ...
الموضوع :
فتح جديد لايران!!  هسه ينجلط المضغوطين  
فيسبوك