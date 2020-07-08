سوريا - لبنان - فلسطين

السيد حسن نصرالله يوجه تحية لقاض حظر المقابلات مع السفيرة الأمريكية.. والقاضي يرد


وجه الأمين العام لحزب الله حسن نصر الله، اليوم، تحية عز وإكبار للقاضي اللبناني محمد مازح على قراره الشجاع حظر المقابلات الصحفية مع السفيرة الأمريكية واعتبره عملا بطوليا وشجاعا.

وعبر نصر الله عن اعتزازه وافتخاره بالقاضي مازح وكل قاض شريف وشجاع يقف في هذا الزمن الصعب أمام السياسة الأمريكية.

ورد القاضي مازح عبر "فيسبوك" على تحية السيد نصر الله، واعتبرها أرفع وسام يناله في حياته.

وكتب على حسابه: "قلدتني اليوم أرفع وسام.. أيها الحبيب سماحة الأمين العام… يا لشرف عظيم نلته من بين ألآنام… حلم جاء تأويله رأيته في اليقظة وفي المنام.. قبلاتي لعمامتكم الطاهرة مكللة بألف سلام…"

وكان قاضي الأمور المستعجلة في مدينة صور، محمد مازح، قد أصد حكما حظر بموجبه على أي وسيلة إعلامية لبنانية، أو أجنبية تعمل على الأراضي اللبنانية، إجراء مقابلة مع السفيرة الأمريكية في لبنان، مع إقرار عقوبة "وقف الوسيلة الإعلامية لمدة سنة في حال عدم التقيد بهذا الأمر وإلزام الوسيلة بدفع 200 ألف دولار غرامة". 

وذلك عقب تصريحات للسفيرة الأمريكية ببيروت مؤخرا مع وسيلة إعلامية اعتبرها القاضي أنها تثير نعرات طائفية ومذهبية وسياسية.

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