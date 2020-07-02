سوريا - لبنان - فلسطين

بعد فنزويلا... سفن إيرانية تستعد للانطلاق إلى لبنان محملة بمواد غذائية ومحروقات


كشفت صحيفة لبنانية، الخميس، عن تحضيرات إيرانية رسمية لمساعدة لبنان، وذلك من خلال كسر الحصار المفروض عليه من قبل العديد من الدول الغربية والعربية.

وذكرت صحيفة "البناء" نقلاً عن مصادر خاصة أن "بواخر وسفن إيرانية تستعد للانطلاق إلى لبنان محملة بالمواد الغذائية والمحروقات وغيرها".

وأضافت المصادر، "ومن المتوقع أن تصل هذه المساعدات إلى لبنان خلال أسبوعين وذلك في إطار الدعم الإيراني ل‍لبنان لكسر الحصار المفروض عليه من قبل الأمريكيين"، مشيرة إلى "اتصالات لتلقف هذه المساعدات على المستوى الرسمي".

وتشهد مختلف المناطق اللبنانية تقنينا قاسيا للتيار الكهربائي، بسبب شح مادة المازوت والوقود فيما حذرت شركة كهرباء لبنان من توقف إنتاجها.

ويعاني لبنان من أزمة اقتصادية حادة لم يشهد لها مثيل، بعد أن خسرت الليرة اللبنانية أكثر من 80% من قيمتها، في حين لامس سعر صرف الدولار في السوق السوداء عتبة تسعة آلاف ليرة.

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