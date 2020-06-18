زيادة في الرواتب بنسبة 150% في سوريا

قررت الإدارة الذاتية لشمال وشرق سوريا رفع أجور الموظفين والعاملين في الإدارة بنسبة 150%، وذلك لمواجهة غلاء الأسعار في ظل هبوط سعر صرف الليرة السورية.

وقال الرئيس المشترك للمجلس التنفيذي في الإدارة الذاتية لشمال وشرق سوريا عبد حامد المهباش، في بيان اليوم الخميس: "نتيجة الوضع الاقتصادي الذي تمر به سوريا بشكل عام وشمال وشرق سوريا بشكل خاص ونتيجة انخفاض سعر صرف الليرة السورية أمام الدولار ونتيجة الأسعار الهائلة والجنونية في الأسواق تم نقاش المسألة في الهيئة الرئاسية للمجلس التنفيذي في الإدارة الذاتية لشمال وشرق سوريا وتم التوصل إلى قرار زيادة رواتب العاملين في الإدارة".