سوريا - لبنان - فلسطين

كورونا في الاردن.. تسجيل 13 إصابة جديدة


سجلت وزارة الصحة الأردنية 13 إصابة جديدة بفيروس كورونا و21 حالة شفاء خلال الساعات الـ24 الماضية.

وأعلنت الوزارة عن إجراء 4223 فحصا مخبريا جديدا للكشف عن الفيروس ليصبح إجمالي عدد الفحوصات التي أجريت حتى الآن 222128.

وأضافت أنه تم الاحد استقبال 346 مواطنا أردنيا قدموا من مصر عبر ميناء نويبع ونقلوا إلى مواقع الحجر الصحي العام في منطقة البحر الميت، وذلك ضمن المرحلة الثالثة من خطة عودة الأردنيين من الخارج.

اشترك في قناة وكالة انباء براثا على التلجرام
https://telegram.me/buratha
اضف تعليقك
الاسم والنص والتحقق من الروبوت ضروري
آخر الاضافات
كورونا في الاردن.. تسجيل 13 إصابة جديدة
فستان زفاف بالهيرويين.. من لبنان إلى إفريقيا!
العثور على بالون أمريكي خاص بإشعال الحرائق جنوبي سوريا.
سوريا.. تسجيل إصابة جديدة بفيروس كورونا في السويداء والإجمالي 123
ضبط أسلحة متنوعة من مخلفات الإرهابيين في المنطقة الجنوبية في سوريا
الذكرى العشرين لانتصار لبنان على اسرائيل  
الولايات المتحدة تحذر مواطنيها من السفر إلى الضفة الغربية وغزة
حاكم مصرف لبنان المركزي: نظام سعر الصرف المزدوج يضمن الاستقرار الاجتماعي
الكرملين: بوتين وأمير قطر يبحثان التسوية السورية خلال اتصال هاتفي
فرنسا: ضم إسرائيل أجزاء من الضفة لا يمكن أن يبقى بلا رد
الاكثر مشاهدة في (سوريا - لبنان - فلسطين)
الاسعار الرسمية للعملات مقابل الدينار
دينار بحريني 3125
يورو 1351.35
الجنيه المصري 73.31
تومان ايراني 0.03
دينار اردني 1666.67
دينار كويتي 3846.15
ليرة لبنانية 0.79
ريال عماني 3125
ريال قطري 326.8
ريال سعودي 316.46
ليرة سورية 2.31
دولار امريكي 1190.48
ريال يمني 4.75
التعليقات
علي : يوجد في النجف حي السلام 300 ساحات عامةواخذت من قبل المواطنيين وعملوهاحدائق خاصة لهم وهي ملكية عامة ...
الموضوع :
11صندوقا لشكاوى المواطنين في محافظة النجف
مرتضى : يجب اخراجهم من العراق فهذا راي الشعب الحر واذا لم يقبلوا بذلك يجب ان نخرجهم بشكل يذلهم ...
الموضوع :
(المجال الحيوي ) في مفاوضات واشنطن وبغداد المقبلة  
مرتضى : يقصد بالكلاب الاكثر شراسة هو ومستشاريه وحاشيته ...
الموضوع :
ترامب: لو اجتاز المتظاهرون جدار البيت الأبيض لواجهوا الكلاب الأكثر شراسة
مازن عبد الغني محمد مهدي : السلام عليكم ورحمه الله وبركاته ,,,اللهم العن اول ظالم ظلم حق محمد وال محمد واخر تابع له ...
الموضوع :
◾ الثامن من شوال ..ذكرى هدم مقبرة جنة البقيع في المدينة المنورة ..◾  
Huda : بالتاكيد هي حرب بين العمالقه والاهم فيها هو الربح المادي وهذه هي نتائج العالم المادي الذي تدعو ...
الموضوع :
الوباء القادم
زيد مغير : الاستاذ الجليل محمود الهاشمي ده اجمل التحيات. النقطة الخامسة الذي ذكرتها هي من أهم الحلول وأعني بذلك ...
الموضوع :
بعد ان استشرى وبات"خطراً" على مصير البلد  ..كيف نواجه "الاعلام المأجور"؟  
زيد مغير : كما عودتنا أستاذنا الكريم سامي جواد أن حبر قلمك اسمه حبر الحق وفقك الله ودمت لنا ...
الموضوع :
من يلتحق بايران وفنزويلا ؟!  
زيد مغير : من اجمل ما قرأت لك الله الصادق محمد صادق الهاشمي ...
الموضوع :
أبعاد إيصال النفط الايراني الى فنزويلا  
AYAD ALSAFI : ما بال رواتب البعثين والأجهزة القمعية التي يصل عددها خمس مئة وخمسون ألفا كلهم يأخذون رواتب عاليه ...
الموضوع :
النفط والموازنة كلاهما لعبة سياسية وطريق المعالجات  
ميثم : https://youtu.be/3mFhzsn7l4U اسوء الانترنيت ...
الموضوع :
شركة ايرث لنك لخدمات الانترنت تبدأ بتخفيض اسعار الاشتراك بمنظومتها
فيسبوك