الصحة السورية: تسجيل 15 إصابة جديدة بكورونا ما يرفع العدد الإجمالي إلى 121

أعلنت وزارة الصحة السورية، عن تسجيل 15 إصابة جديدة بفيروس كورونا بين السوريين القادمين إلى البلاد، ما يرفع حصيلة الإصابات المسجلة في سوريا إلى 121 إصابة.

ولفتت الوزارة إلى أن من بين المصابين الجدد، 9 قادمين من الكويت و 5 من السودان وشخصا واحدا من الإمارات.

يذكر أن الإصابات في البلاد تشهد تزايدا بشكل مطرد في الأيام القليلة الماضية، إذ تم الإعلان أمس الاثنين، عن تسجيل 20 إصابة، وقبل ذلك بيوم تم تسجيل 11 إصابة.

وجميع تلك الإصابات تم تسجيلها بين القادمين من خارج البلاد.

وكان الفريق الحكومي المعني ب‍كورونا في سوريا، أعلن أمس إلغاء حظر التجول الليلي المفروض بشكل كامل اعتبارا من مساء الثلاثاء ورفع منع التنقل بين المحافظات.

كما شمل القرار السماح بالنقل الجماعي بين المحافظات، وتمديد فترة فتح المحلات والأسواق التجارية لتصبح من الساعة الثامنة صباحا وحتى السابعة مساء خلال فصل الصيف.