الاردن تسجل 20 إصابة جديدة بفيروس كورونا

أعلن وزير الصحة الأردني سعد جابر، يوم الثلاثاء، عن تسجيل 20 اصابة جديدة بفيروس كورونا في المملكة، بينها 14 إصابة بمحافظة الزرقاء.

وقال جابر، خلال مؤتمر صحفي، إنه تم تسجيل 14 حالة في محافظة الزرقاء، وحالتين لأردنيين قادمين من الامارات، وباقي الحالات عند معبر العمري، وبعضها لمواطنين من جنسيات مختلفة.

وأشار وزير الصحة الأردني إلى أن هناك 4 حالات شفاء في مستشفى الأمير حمزة.

وأوضح أنه تم إجراء 4226 فحصا مخبريا لهذا اليوم، وستزيد عدد الفحوصات خلال الأسبوع المقبل بعد استقدام جهاز حديث لهذه الغاية.

وبلغ إجمالي الحالات في المملكة 649، توفي منهم 9 أشخاص فيما تعافى 413 آخرون، علما أن 142 مصابا متواجدون في العزل الصحي.

إلى ذلكّ، صرح سعد جابر بأنه كلما زاد الانفتاح زاد عدد الحالات بشكل أكبر، مؤكدا أن الوضع جيد وأن فرق التقصي الوبائي قادرة على تنظيف البؤر.

وتابع قائلا: “اتساع الرقعة الجغرافية لحالات الإصابة ليس مؤشرا خطيرا، ولا توجد حالات مجهولة لغاية الآن”.