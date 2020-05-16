بالتفاصيل.. خطة تركية للسيطرة على إدلب

نقلت "تنسيقيات المسلَّحين" عن مصادر وصفتها بالخاصة، قولها، إنَّ تركيا تجهز لإنشاء تشكيل عسكري مسلح جديد من مسلَّحي الفصائل المسلَّحة المدعومة منها بالشمال السوري، إلى جانب ضباط ومقاتلين منشقين عن الجيش السوري،وذلك للعمل داخل محافظة إدلب.

وبينت المصادر أنّ التشكيل الجديد سيكون مشابه لما تسمى بـ "الشرطة العسكرية" المتواجدة بمناطق سيطرة الجيش التركي وفصائل "الجيش الحر" المدعومة منه شمال شرق الفرات في ريفي الحسكة والرقة، حيث سيتكون من مسلَّحي وأبناء المنطقة من أجل تسهيل استلام إدارتها.

ولفتت المصادر إلى أنّ الخطة التركية تقتضي إحالة إدارة مدينة إدلب و"المناطق المنزوعة السلاح"، إلى هذا التشكيل، كما سوف يشرف على تأمين الطرق الدولية.

وتحدَّثت المصادر عن بدء التسجيل للراغبين بالانتساب من أهالي إدلب والمسلَّحين في المنطقة، مع إعطاء الأولوية لضباط و"عناصر الشرطة المنشقين" ، مشيرةً إلى أنَّ تدريبات العسكرية للتشكيل الجديد ستبدأ داخل الأراضي التركية بعد عيد الفطر مباشرةً.