الأسد يقيل وزير التجارة الداخلية وحماية المستهلك

أصدر الرئيس السوري، بشار الأسد، مرسوما يقضي بإنهاء تسمية الدكتور عاطف النداف وزيرا للتجارة الداخلية وحماية المستهلك، وأصدر مرسوما آخرا بتعيين طلال البرازي (الذي كان يشغل منصب محافظ حمص ) وزيرا للتجارة الداخلية وحماية المستهلك.

ونشرت صفحة "رئاسة الجمهورية العربية السورية" اليوم الاثنين:

"الرئيس الأسد يصدر المرسوم رقم 122 للعام 2020 القاضي بإنهاء تسمية الدكتور عاطف النداف وزيرا للتجارة الداخلية وحماية المستهلك.. والمرسوم رقم 123 القاضي بتسمية السيد طلال البرازي وزيرا للتجارة الداخلية وحماية المستهلك.. وإنهاء تعيينه محافظا لمحافظة حمص".

وكان الرئيس السوري بشار الأسد قد اجتمع منذ أيام مع المجموعة الحكومية المعنية بإجراءات التصدي لفيروس كورونا وتداعياته، موجها بضرورة كسر الحلقات الوسيطة بين المنتجين والمستهلكين وضرورة التركيز على دور فاعل وإيجابي لمؤسسات القطاع العام.

وتعاني سوريا من حصار خانق تفرضه الولايات المتحدة ومعها الدول الغربية وخاصة فيما يتعلق بموارد الطاقة، في الوقت الذي تمكنت فيه البلاد من تجاوز أزمة كورونا ومنع انتشار الفيروس وأعادت تشغيل معظم القطاعات وإنهاء معظم قيود الحجر.

وتعمل سوريا على مواجهة الحصار من خلال إجراءات دعم الإنتاج الزراعي والصناعي وتحقيق الاكتفاء الذاتي وتطبيق سياسة إحلال بدائل الواردات.