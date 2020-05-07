الأسد يقرر تأجيل الانتخابات البرلمانية في سوريا بسبب كورونا

أصدر الرئيس السوري بشار الأسد، اليوم الخميس، مرسوماً يقضي بتأجيل الانتخابات النيابية في سوريا إلى التاسع عشر من تموز المقبل، بحسب وكالة الانباء السورية الرسمية (سانا).

وذكرت "سانا"، أنه "ضمن الإجراءات الاحترازية التي تقوم بها الدولة للتصدي ل‍فيروس كورونا، الرئيس الأسد يصدر المرسوم رقم 121 للعام 2020 القاضي بتأجيل انتخابات أعضاء مجلس الشعب للدور التشريعي الثالث المحددة بموجب المرسوم رقم /86/ لعام 2020 بتاريخ 20 أيار 2020، إلى يوم الأحد الموافق لـ 19 تموز 2020".