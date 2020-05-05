سوريا - لبنان - فلسطين

الخارجية اللبنانية تستدعي السفير الألماني بشأن قرار بلاده حول "حزب الله"


استدعى وزير الخارجية اللبناني السفير الألماني، اليوم الثلاثاء، لتفسير قرار برلين الأسبوع الماضي حظر جماعة "حزب الله" على أراضيها.

وقال مكتب وزير الخارجية ن الوزير أكد على أن "حزب الله مكون سياسي أساسي في البلاد ويمثل شريحة واسعة من الشعب وجزءا من البرلمان".

واستدعي السفير الألماني بعد أن اتهم الأمين العام لحزب الله السيد حسن نصر الله ألمانيا أمس الاثنين بالإذعان للضغط الأمريكي.

وندد السيد نصر الله بمداهمة الشرطة لجمعيات مساجد في ألمانيا يشتبه في ارتباطها بحزب الله الذي قال السيد نصر الله إنه "ليس له وجود رسمي في أوروبا".

وأضاف أن "حكومة لبنان مسؤولة عن حماية مواطنيها في ألمانيا".

وصنفت ألمانيا الحركة  منظمة إرهابية في تحرك لطالما دعت إليه إسرائيل والولايات المتحدة.

ونددت إيران بالتحرك الألماني بينما حثت إسرائيل الدول الأخرى أعضاء الاتحاد الأوروبي على اتخاذ تحرك مماثل.

ويصنف الاتحاد الأوروبي الجناح العسكري لحزب الله منظمة إرهابية لكن ليس الجناح السياسي. وأصدرت بريطانيا تشريعا في فبراير/شباط العام الماضي قبل أن تنسحب من الاتحاد الأوروبي يصنف حزب الله منظمة إرهابية.

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