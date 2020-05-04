السيد حسن نصر الله: خطة الحكومة اللبنانية للإصلاح خطوة كبيرة ومهمة وتحتاج لدعم وطني

قال الأمين العام لحزب الله اللبناني، السيد حسن نصر الله، إن خطة الحكومة اللبنانية للإصلاح خطوة كبيرة ومهمة وتحتاج لدعم وطني، داعيا إلى "الابتعاد عن الكمائن السياسية من أجل مصلحة البلد".

وأضاف سماحة السيد نصر الله أن حزبه "ليس ضد طلب المساعدة لكنه يشدد على ضرورة عدم الاستسلام ل‍صندوق النقد الدولي".

وانتقد السيد نصر الله البنوك اللبنانية التي "حققت أرباحا كبيرة لسنوات كثيرة"، غير أنها ترفض مساعدة البلاد حاليا، ".