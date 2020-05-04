سوريا - لبنان - فلسطين

السيد حسن نصر الله: خطة الحكومة اللبنانية للإصلاح خطوة كبيرة ومهمة وتحتاج لدعم وطني


قال الأمين العام لحزب الله اللبناني، السيد حسن نصر الله، إن خطة الحكومة اللبنانية للإصلاح خطوة كبيرة ومهمة وتحتاج لدعم وطني، داعيا إلى "الابتعاد عن الكمائن السياسية من أجل مصلحة البلد".

وأضاف سماحة السيد نصر الله أن حزبه "ليس ضد طلب المساعدة لكنه يشدد على ضرورة عدم الاستسلام ل‍صندوق النقد الدولي". 

وانتقد السيد نصر الله البنوك اللبنانية التي "حققت أرباحا كبيرة لسنوات كثيرة"، غير أنها ترفض مساعدة البلاد حاليا، ".

اشترك في قناة وكالة انباء براثا على التلجرام
https://telegram.me/buratha
اضف تعليقك
الاسم والنص والتحقق من الروبوت ضروري
آخر الاضافات
السيد حسن نصر الله: خطة الحكومة اللبنانية للإصلاح خطوة كبيرة ومهمة وتحتاج لدعم وطني
محاكمة استثنائية لمجموعة استثنائية وقفت ضد الهدى في محشر القيامة! (منهاج الهدى في القرآن الكريم ح٨)
لليوم الخامس... الإصابات "صفر" في الاردن
الشرطة الروسية تمنع رتلا أمريكيا من دخول مدينة القامشلي السورية
ايران: بائعو الاسلحة الكيمياوية لصدام حسين يصفون حزب الله بالارهاب
نفحات رمضانية...البعد الاخلاقي للصوم
وسائل إعلام لبنانية تكشف عن سيناريوهات "خطيرة" لتفجير الوضع الأمني في لبنان
صحيفة أمريكية تكشف سبب إرسال روسيا دبابات "أرماتا" إلى سوريا
ليلة لبنانية عاصفة.. عشرات الجرحى بعد تجدد الاحتجاجات في مدن عدة
عودة الاحتجاجات إلى المدن اللبنانية عقب الصعوبات التي تواجهها الليرة
الاكثر مشاهدة في (سوريا - لبنان - فلسطين)
الاسعار الرسمية للعملات مقابل الدينار
دينار بحريني 3125
يورو 1298.7
الجنيه المصري 75.53
تومان ايراني 0.03
دينار اردني 1666.67
دينار كويتي 3846.15
ليرة لبنانية 0.78
ريال عماني 3125
ريال قطري 326.8
ريال سعودي 316.46
ليرة سورية 2.32
دولار امريكي 1190.48
ريال يمني 4.75
التعليقات
salwa : اللهم احفظنا فوق الارض وتحت الارض ويوم العرض عليك ...
الموضوع :
ندوة لجمعية منتدى النشر في النجف الأشرف بعنوان الابعاد السايكلوجية في كتابات السيد محمد تقي الحكيم "قده" )
Elias Daher : شكرا لكم ...
الموضوع :
رسالة من صيدنايا إلى غبطة البطريرك الراعي.
زيدمغير : إعدام المجرمين المحكومين في السجون هو ضربة لداعش المدعوم صهيونيا وعربيا . متى يوقع رئيس الجمهورية قرارات ...
الموضوع :
اهداف ومدلولات الهجمات الارهابية على صلاح الدين
Nagham alnaser : احسنت على هذا المقال الي يصعد معنوياتنا من كثرة الاشاعات ...
الموضوع :
هل توجد معطيات ميدانية لانهيار الدولة العراقية بحجة عدم تمرير المُكلَّف؟!  
مرتضى : هية ماخلصت الموجة الاولى بعد .. الله اليستر على بلاد المسلمين كافة.. اللهم انت ملجأنا الوحيد من ...
الموضوع :
الصحة العالمية تحذر من موجة ثانية "لا مفر منها" لجائحة كورونا
مرتضى : ان شاء الله يبيعولنا مسلة حامورابي وبوابة النصر وكل الاثار العراقية المهربة.. اللهم افقرهم واغننا ...
الموضوع :
بسبب كورونا فرنسا تبيع "أثاثها العريق" لدعم المستشفيات بالمواد الطبية
مرتضى : والنعم منهم ومن كل شريف يساهم في بناء وطنه.. اذا تكاتف العراقيين فسيتخطون كل الصعاب ويتقدمون في ...
الموضوع :
رجال أعمال عراقيون مقيمون بالصين يتبرعون لبلدهم بـ 30 طنا من المساعدات الطبية
مرتضى : تحالف الكذابين لعنهم الله.. ...
الموضوع :
تحالف العدوان بقيادة السعودية يعلن وقف إطلاق النار في اليمن
مرتضى : اللهم فرج عن شيعة البحرين والجزيرة العربية اللهم دمر الطغمة الفاسدة الحاكمة هناك اللهم فك اسرانا وسجنائنا ...
الموضوع :
أنين شعوب جزيرة العرب!  
مرتضى : متى ما سلم الاقليم نفط كركوك كاملا بيد الحكومة المركزية ..صار له الحق في صرف رواتب موظفيه ...
الموضوع :
الاقليم يرسل ‘فاتورة صادمة’ الى بغداد: ادفعوا هذه المبالغ!
فيسبوك