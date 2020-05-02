سوريا - لبنان - فلسطين

لليوم الخامس... الإصابات "صفر" في الاردن


أعلنت السلطات الأردنية، اليوم السبت، عن عدم تسجل أي إصابات جديدة بفيروس كورونا، داخل الأردن، بحسب إيجاز إعلامي حول فيروس كورونا المستجد في المملكة صادر عن رئاسة الوزراء ووزارة الصحة.

وجاء في البيان الذي تم نشره عبر تويتر: "لم تُسجل اليوم حالات إصابة داخل الأردن بفيروس كورونا المستجد، لكن سُجلت حالة إصابة واحدة على الحدود لسائق شحن أردني قادم من الخارج. وبذلك، يبلغ إجمالي عدد الإصابات بفيروس كورونا: 460 إصابة".

​وتابع البيان: "سجلت حالة وفاة لمصاب كورونا في مستشفى الأمير حمزة، يبلغ من العمر 73 عاماً وكان يعاني من عدة أمراض مزمنة (ضغط وسكري وغدة درقية)، وبذلك يبلغ إجمالي عدد الوفيات 9".

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لليوم الخامس... الإصابات "صفر" في الاردن
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