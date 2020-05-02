الشرطة الروسية تمنع رتلا أمريكيا من دخول مدينة القامشلي السورية

منعت الشرطة العسكرية الروسية دورية تابعة لقوات الجيش الأمريكي ترافقها سيارت نوع "بيك آب"، تابعة لتنظيم "قسد" الخاضع للجيش الأمريكي، من الدخول إلى مدينة القامشلي شمال شرقي سوريا.

وأفاد مراسل "سبوتنيك" في الحسكة بأن مدرعات الشرطة العسكرية الروسية قطعت طريق (القامشلي– القحطانية– الرميلان) عند قرية التنورية (10 كم شرقي مدينة القامشلي شمالي محافظ الحسكة) للمرة الأولى، حيث منعت دورية تابعة للقوات الأمريكية من الدخول إلى مدينة القامشلي عبر مدخلها الشرقي لعدة ساعات.

وتابع المراسل بأن أكثر من 8 مدرعات روسية وأثناء عودتها من دورية معتادة في بلدة القحطانية الواقعة تحت سيطرة تنظيم "قسد"، اعترضت رتل الدورية الأمريكية ومنعته من الدخول إلى القامشلي لعدة ساعات، وذلك رداً منها على اعتراض مدرعات أمريكية للمدرعات الروسية في بلدة القحطانية".

ويذكر، في السياق، أن عناصر الجيش العربي السوري وأهالي القرى المجاورة للقامشلي والحسكة، تصدوا خلال الأشهر الماضية لعدد كبير من محاولة الأرتال العسكرية الأمريكية الذين حاولوا العبور من قراهم، وأجبروهم على الانسحاب والتراجع إلى المكان الذي جاؤوا منه.