سوريا - لبنان - فلسطين

صحيفة أمريكية تكشف سبب إرسال روسيا دبابات "أرماتا" إلى سوريا


كشف خبراء صحيفة "ناشيونال انترست" الأمريكية سبب إرسال روسيا أحدث دباباتها من طراز "أرماتا" (تي-14) إلى سوريا.

ووفقا للصحيفة، فقد تم عرض هذا النوع من الدبابات لأول مرة قبل حوالي 5 سنوات في عيد النصر، ومنذ ذلك الحين تم إجراء تغييرات كثيرة على الدبابة، حيث تم تطوير الدروع والقذائف والأنظمة الداخلية، مشيرة إلى الدور الكبير للتجارب الميدانية التي أجريت على الأراضي السورية في ذلك.

وأضافت الصحيفة، أنه بفضل الاختبارات التي تم إجراؤها، تمكن الخبراء من التحقق من أداء الدبابة ككل في الظروف القاسية. كما أظهرت أيضا إمكانية التصدير، حيث يمكن تصديرها إلى دول الشرق الأوسط دون أية مشاكل.

يذكر أيضا أن الدبابة "تي - 14 (أرماتا)" – هي الدبابة الوحيدة في العالم من الجيل الثالث ما بعد الحرب العالمية الثانية، تم تصميمها لخوض المعركة في ظروف التماس المباشر مع العدو، من أجل دعم الوحدات الفرعية لقوات المشاة الآلية المهاجمة، وتدمير الدفاعات المعادية، بالإضافة إلى القوى البشرية المعادية في الملاجئ وفي العراء.

ومن المخطط أن تكتمل الاختبارات التي تخضع لها هذه الدبابة في عام 2020.

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صحيفة أمريكية تكشف سبب إرسال روسيا دبابات "أرماتا" إلى سوريا
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