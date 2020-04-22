سوريا - لبنان - فلسطين

وفاة رئيس الطائفة القبطية في لبنان وسوريا


توفي رئيس الطائفة القبطية في لبنان وسوريا، الأب رويس الأورشليمي، إثر نوبة قلبيّة.

ونعت الكنيسة القبطية الأرثوذكسية ب‍مصر، الأب رويس، وقالت في بيان: "نودع على رجاء القيامة أبينا وراعينا وحبيبنا الراهب القس رويس الأورشليمي، رئيس الطائفة القبطية الأرثوذكسية فى لبنان وسوريا".

وأضافت: "رغم حزننا الكبير على انتقالك إلا أنك صرت لنا شفيعاً في السماء يعرفنا ويصي من أجلنا أمام رب المجد، الرب يعيننا أن نكمل جهادنا كما أعانك".

من جانبه، قدم البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية بطريرك الكرازة المرقسية التعازي بوفاة الأب رويس.

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