سوريا تعلن عن الوفاة الثالثة بكورونا... والإصابات ترتفع إلى 39 حالة

أعلنت وزارة الصحة السورية عن وفاة حالة من الإصابات الجديدة ليرتفع عدد الوفيات إلى 3 حالات.

وأفادت الصحة السورية في بيان نشره المكتب الإعلامي على "فيسبوك" تسجيل وفاة من الإصابات المسجلة بفيروس كورونا ليرتفع عدد الوفيات بالفيروس إلى 3 وفيات.

وأكدت الوزارة تسجيل إصابة جديدة بفيروس كورونا ليرتفع عدد الإصابات المسجلة في البلاد إلى 39 إصابة، شفيت منها 5 إصابات وتوفيت ثلاث حالات.

وصنفت منظمة الصحة العالمية، يوم 11 مارس/ آذار، مرض فيروس كورونا "وباء عالميا"، مؤكدة أن أرقام الإصابات ترتفع بسرعة كبيرة، معربة عن قلقها من احتمال تزايد المصابين بشكل كبير.

وأجبر الوباء العديد من دول العالم، وعلى رأسها دول ‏كبيرة ‏بإمكانياتها وعدد سكانها، على اتخاذ إجراءات استثنائية، ‏تنوعت ‏من حظر الطيران إلى إعلان منع التجول وعزل مناطق ‏بكاملها، ‏وحتى إغلاق دور العبادة، لمنع تفشي العدوى القاتلة.

وتجاوزت عالميا عدد الإصابات بفيروس كورونا المستجد الذي ظهر لأول مرة في وسط الصين نهاية العام الماضي، المليونين و 345 إصابة، ونحو 162 ألف حالة وفاة، فيما قارب عدد المتعافين 605 آلاف.