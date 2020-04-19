سوريا تعلن عن الوفاة الثالثة بكورونا... والإصابات ترتفع إلى 39 حالة

أعلنت وزارة الصحة السورية عن وفاة حالة من الإصابات الجديدة ليرتفع عدد الوفيات إلى 3 حالات.
وأفادت الصحة السورية في بيان نشره المكتب الإعلامي على "فيسبوك" تسجيل وفاة من الإصابات المسجلة بفيروس كورونا ليرتفع عدد الوفيات بالفيروس إلى 3 وفيات.
وأكدت الوزارة تسجيل إصابة جديدة بفيروس كورونا ليرتفع عدد الإصابات المسجلة في البلاد إلى 39 إصابة، شفيت منها 5 إصابات وتوفيت ثلاث حالات.
وصنفت منظمة الصحة العالمية، يوم 11 مارس/ آذار، مرض فيروس كورونا "وباء عالميا"، مؤكدة أن أرقام الإصابات ترتفع بسرعة كبيرة، معربة عن قلقها من احتمال تزايد المصابين بشكل كبير.
وأجبر الوباء العديد من دول العالم، وعلى رأسها دول كبيرة بإمكانياتها وعدد سكانها، على اتخاذ إجراءات استثنائية، تنوعت من حظر الطيران إلى إعلان منع التجول وعزل مناطق بكاملها، وحتى إغلاق دور العبادة، لمنع تفشي العدوى القاتلة.
وتجاوزت عالميا عدد الإصابات بفيروس كورونا المستجد الذي ظهر لأول مرة في وسط الصين نهاية العام الماضي، المليونين و 345 إصابة، ونحو 162 ألف حالة وفاة، فيما قارب عدد المتعافين 605 آلاف.
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