تسجيل خمس إصابات جديدة بفيروس كورونا في لبنان

أعلنت وزارة الصحة اللبنانية، الجمعة عن تسجيل خمس إصابات جديدة بفيروس كورونا ليرتفع العدد الإجمالي للإصابات في البلاد إلى 668.

وذكرت الوزارة في بيان، "أنها أجرت خلال الـ24 ساعة الماضية 1070 فحصا مخبريا في 19 مختبراً في لبنان، وقد أثبتت الفحوصات إصابة 5 أشخاص من المقيمين بالفيروس".

من جهة أخرى، أكدت الوزارة أنها لم تسجل أي حالة وفاة بـفيروس كورونا خلال الساعات الـ24 الماضية، وبالتالي فإن عدد الوفيات استقر عند 21 حالة منذ 21 شباط الماضي.