زاخاروفا: أكبر مخاطر كورونا بسوريا في المناطق المحتلة أمريكيا

أكدت المتحدثة باسم الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا أن أكبر المخاطر الناجمة عن فيروس كورونا في سوريا، تلاحظ في المناطق الخاضعة لسيطرة الولايات المتحدة وحلفائها.

وقالت زاخاروفا خلال مؤتمر صحفي اليوم الخميس، إن "الوضع الأكثر خطورة والقابل للانفجار في ما يخص انتشار فيروس كورونا، يبرز في منطقة شرقي الفرات وحول التنف، أي في المناطق السورية التي تحتلها الولايات المتحدة وحلفاؤها".

وأشارت المتحدثة إلى عدم وجود إمكانيات لنقل المساعدات الإنسانية إلى تلك المناطق، مضيفة أن هناك عددا كبيرا من الألغام التي لم تنفجر، ومستشفيين اثنين فقط يستمران بالعمل.

وتطرقت زاخاروفا أيضا إلى تصريحات وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو بشأن مراجعة حجم التمويل الأمريكي لمنظمة الصحة العالمية، وقالت إن موسكو تعتبر موقف واشنطن غير بناء، وأن تصريحات بومبيو تأتي "في وقت غير مناسب وفي ظروف اتساع رقعة انتشار وباء كورونا".