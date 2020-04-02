الحكومة السورية تقرر عزل منطقة السيدة زينب في محافظة ريف دمشق بسبب كورونا

قرر الفريق الحكومي المعني باستراتيجية التصدي لوباء كورونا في سوريا، عزل منطقة السيدة زينب في محافظة ريف دمشق.

وبحسب وكالة الأنباء السورية الرسمية "سانا"، فقد درس الفريق الحكومي المعني باستراتيجية التصدي لوباء كورونا، آلية عزل تدريجية لمناطق التجمعات السكانية المكتظة، وتقرر عزل منطقة السيدة زينب في محافظة ريف دمشق، وذلك في إطار الإجراءات المتخذة لتقييد الحركة في المناطق ذات الكثافة السكانية العالية حفاظا على السلامة العامة.

وقالت وزارة الصحة السورية، اليوم الخميس، إنها سجلت 6 إصابات جديدة بفيروس كورونا المستجد ليرتفع العدد إلى 16 إصابة منها حالتي وفاة.

وكانت السلطات السورية فرضت أمس الأربعاء أول حالة عزل صحي على بلدة منين في ريف دمشق، وذلك بعدما توفيت امرأة بسبب إصابتها بفيروس كورونا، واحتمال أنها خالطت آخرين في البلدة ونقلت الفيروس إليهم.