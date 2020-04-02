سوريا.. الحجر على مبنى سكني في السيدة زينب للاشتباه بإصابة أحد قاطنيه بكورونا

أفاد مصدر صحفي بأن السلطات الصحية السورية حجرت على مبنى سكني في شارع الحرامات ببلدة السيدة زينب في ريف دمشق الجنوبي، بعد الاشتباه بإصابة أحد ساكنيه.

ولفت المصدر إلى أن سكان المبنى وضعوا تحت الحجر الصحي ريثما تظهر نتيجة الفحص الخاص بفيروس كورونا "كوفيد- 19"، لأحد قاطني المبنى.

ونقل المصدر الصحفي عن مصدر محلي قوله:"كانت هناك حالة مشتبه بإصابتها بالفيروس التاجي منذ فترة في المنطقة عينها، وبعدما ثبتت الإصابة بالتحليل المخبري، تم إرسال 60 شخصا من المخالطين للحالة لإجراء التدابير الصحية المعمول بها في البلاد".

وكانت السلطات السورية فرضت أمس الأربعاء أول حالة عزل صحي على بلدة منين في ريف دمشق، وذلك بعدما توفيت امرأة بسبب إصابتها بفيروس كورونا، واحتمال أنها خالطت آخرين في البلدة ونقلت الفيروس إليهم.