سوريا - لبنان - فلسطين

إيداع ركاب طائرة قادمة من موسكو إلى دمشق في الحجر الصحي


قالت مديرية صحة ريف دمشق إنه تم إيداع جميع ركاب الطائرة المدنية القادمة من موسكو الى مطار دمشق الدولي، صباح الاثنين، في حجر صحي بفندق البلازا بمنطقة السيدة زينب بريف دمشق.

وقال مدير صحة ريف دمشق، ياسين نعنوس: "عند قدوم طائرة من موسكو إلى مطار دمشق الدولي أمس الاثنين، الساعة العاشرة والنصف صباحا، تم وضع ركابها في مركز الحجر الصحي الجديد في السيدة زينب، وهو فندق الجميل بلازا، وتم استضافتهم ضمن الغرف الخاصة بهم وتقديم جميع الخدمات اللازمة لهم من طعام وشراب وجميع مستلزمات الإقامة اللائقة، وتواجد معهم فريق طبي من مديرية صحة ريف دمشق، وسيتم إجراء الفحوص اللازمة لهم".

يشار إلى أن الطائرة السورية القادمة من موسكو أمس هي آخر طائرة هبطت في مطار دمشق الدولي على خلفية حزمة الإجراءات التقييدية التي اتخذتها الحكومة السورية للحد من تفشي فيروس كورونا.

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إيداع ركاب طائرة قادمة من موسكو إلى دمشق في الحجر الصحي
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