الرئيس الصهيوني يكلف غانتس بتشكيل الحكومة

أعلن الرئيس الصهيوني رؤوفين ريفلين، مساء اليوم الأحد، أنه سيكلف رئيس قائمة "كاحول لافان" بيني غانتس بتشكيل الحكومة المقبلة، بعد أن أنهى مشاوراته مع الكتل النيابية.

إلا أن ريفلين قال إنه يدفع حتى اللحظة الأخيرة باتجاه تشكيل حكومة وحدة في ظل أزمة فيروس كورونا الذي يواصل انتشاره.

وجاء هذا الإعلان بعد حصول زعيم حزب "أزرق أبيض" بيني غانتس، على تفويض "الكنيست" بتشكيل الحكومة.

وأعلنت القائمة المشتركة ذات الأغلبية العربية أنها تدعم بالكامل ترشيح زعيم تحالف "أزرق - أبيض" لمنصب رئيس الوزراء، شريطة أن يمضي في تشكيل حكومة وسطية - يسارية.