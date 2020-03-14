سوريا - لبنان - فلسطين

الرئيس السوري يصدر قرارا بتأجيل الانتخابات البرلمانية بسبب "كورونا"


أعلن الرئيس السوري بشار الأسد تأجيل انتخابات مجلس الشعب التي كانت مقررة في 13 نيسان/أبريل المقبل إلى 20 أيار/مايو المقبل بسبب المخاوف من فيروس كورونا الوباء العالمي المستجد (الجائحة).

وذكرت الرئاسة السورية، في بيان نشرته، اليوم السبت، على صفحتها الرسمية في موقع "فيسبوك" للتواصل الإجتماعي: "ضمن الإجراءات الاحترازية التي تقوم بها الدولة للتصدي لفيروس كورونا، الرئيس الأسد يصدر المرسوم رقم 86 للعام 2020 القاضي بتأجيل انتخابات أعضاء مجلس الشعب للدور التشريعي الثالث المحددة بموجب المرسوم رقم 76 لعام 2020 بتاريخ 13 نيسان/أبريل 2020 إلى يوم الأربعاء الواقع في 20 أيار/مايو 2020".

وكانت اللجنة القضائية العليا لانتخابات مجلس الشعب السوري أعلنت يوم الأربعاء الماضي إقفال باب الترشح لعضوية مجلس الشعب للدور التشريعي الثالث حيث تقدم 8735 شخصاً بطلبات ترشحهم في مختلف المحافظات السورية، على أن تبدأ العملية الانتخابية في الـ 13 من نيسان المقبل كما حددها المرسوم رقم 76 لعام 2020.

وأوضح رئيس اللجنة المستشار حيدر رحمة أن عدد المتقدمين بلغ مع إقفال باب الترشح عند الساعة السابعة من مساء اليوم في دمشق 841 وريف دمشق 778 وحلب 950 وفي مناطق حلب 1063 وطرطوس 610 وحماة 835 وحمص 891 واللاذقية 612 ودرعا 431 والسويداء 148 وإدلب 346 ودير الزور 332 والحسكة 427 والرقة 276 وفي القنيطرة 195.

كما أعلنت اللجنة القضائية العليا للانتخابات يوم الخميس الماضي الانتهاء من دراسة وتدقيق طلبات الترشح لانتخابات مجلس الشعب بدورتها الثالثة في كل المحافظات.

وأوضح المستشار رحمة أنه بعد الانتهاء من دراسة وتدقيق طلبات الترشح في كل المحافظات تم إعلان أسماء المقبول طلباتهم أصولا لافتاً إلى أن من لم يرد اسمه يعد طلبه مرفوضا وله الحق في الطعن بذلك خلال ثلاثة أيام من تاريخ إعلان الأسماء أمام اللجنة القضائية الفرعية في المحافظة التي تقدم بها بطلبه.

ويبلغ عدد أعضاء مجلس الشعب من جميع المحافظات 250 منهم 127 عضواً لقطاع العمال والفلاحين الفئة "أ" والباقي لقطاع باقي فئات الشعب الفئة "ب".

وأصدر الرئيس السوري بشار الأسد، في وقت سابق، المرسوم رقم 76 لعام 2020، القاضي بتحديد يوم الاثنين الموافق 13 أبريل/ نيسان 2020 موعدا لانتخاب أعضاء مجلس الشعب للدور التشريعي الثالث.

واتخذت الجهات المعنية في المحافظات السورية مجموعة من الإجراءات للوقاية من وباء كورونا العالمي (الجائحة)، وأطلقت حملة توعية لجميع العاملين في جميع المؤسسات التعليمية، بغية الحفاظ على خلوها من الإصابات.

كما قررت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي في سوريا، تأجيل جميع الامتحانات في الجامعات العامة والخاصة بما فيها امتحانات نظام التعليم المفتوح والامتحانات الوطنية واختبارات اللغة للقبول في درجة الماجستير ابتداء من يوم غد السبت وحتى الثاني من شهر نيسان/أبريل.

وجددت وزارة الصحة السورية، اليوم السبت، تأكيدها عدم وجود إصابات مثبتة بفيروس كورونا، الوباء العالمي (الجائحة) في سورية حتى اليوم، مشيرة إلى أن جميع العينات التي تم تحليلها في مخابر الصحة العامة للحالات المشتبه إصابتها بالفيروس "سلبية".

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