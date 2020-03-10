سوريا - لبنان - فلسطين

أول حالة وفاة بفيروس كورونا في لبنان


أعلن وزير الصحة اللبناني حمد حسن، اليوم الثلاثاء، عن تسجيل أول حالة وفاة بفيروس كورونا في لبنان، لمصاب قادم من مصر.

واشارت وسائل اعلام الى أن الرجل المتوفي لبناني الجنسية ويبلغ من العمر 57 عاماً، تم نقله إلى مستشفى بيروت الحكومي منذ أسبوع تقريباً بعد أن تأخرت مستشفى سيدة المعونات، التي كان يتواجد فيها، في تشخيص حالته الصحية.

وارتفعت عدد حالات الإصابة بفيروس كورونا في لبنان، أمس الاثنين، إلى 41 حالة، بعد أن سجلت 9 حالات جديدة مصابة بالفيروس.

وأعلن مستشفى الحريري الجامعي، في تقريره اليومي أمس الاثنين، أن العدد الإجمالي للحالات التي تم استقبالها في الطوارىء المخصص لمصابي كورونا خلال 24 ساعة الماضية، 132 حالة.

وأكد المستشفى أن 23 حالة دخلت الحجر الصحي، فيما التزم الباقون بالحجر المنزلي، و 16 شخصا كانوا متواجدين في الحجر الصحي غادروا المستشفى بعد أن جاءت نتيجة الفحص المخبري سلبية، وحتى اللحظة يوجد 26 حالة في منطقة الحجر الصحي.

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