الرئيس الأسد يصدر مرسوما يخص الانتخابات البرلمانية في سوريا

أصدر الرئيس السوري بشار الأسد، اليوم الثلاثاء، المرسوم رقم 76 لعام 2020، القاضي بتحديد يوم الاثنين الموافق لـ13-4-2020 موعدا لانتخاب أعضاء مجلس الشعب للدور التشريعي الثالث.

وأعلنت صفحة رئاسة الجمهورية العربية السورية على موقع "فيسبوك" أن الرئيس بشار الأسد أصدر مرسوما يقضي بتحديد تاريخ 13/4/2020 موعدا لانتخاب أعضاء مجلس الشعب.

فيما نشرت وكالة الأنباء السورية "سانا" نسخة عن المرسوم الذي تنص المادة الأولى منه على تحديد يوم الاثنين الموافق لـ 13-4-2020 م موعدا لانتخاب أعضاء مجلس الشعب للدور التشريعي الثالث.

أما المادة الثانية فقضت بتحديد عدد أعضاء مجلس الشعب المخصص لكل من قطاع العمال والفلاحين وقطاع باقي فئات الشعب في كل من الدوائر الانتخابية.

وبحسب المادة السابقة فقد شمل مجموع الأعضاء على 250 عضوا من جميع المحافظات، 127 منهم مخصص لقطاع العمال والفلاحين، فيما خصص 123 لقطاع باقي فئات الشعب.

ونصت المادة الثالثة على نشر المرسوم في الجريدة الرسمية.