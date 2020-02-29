سوريا - لبنان - فلسطين

أوغلو: روسيا تدعم دمشق لكننا لا نجزم بأنها تستهدفنا بشكل مباشر


قال وزير الخارجية التركي مولود تشاووش أوغلو في الدوحة اليوم، إن "روسيا تدعم النظام السوري بشكل صريح، إلا أنه من غير الممكن الجزم بأنها تستهدفنا بشكل مباشر".

وأشار أوغلو الذي حضر مراسم توقيع اتفاق للسلام بين الولايات المتحدة وحركة "طالبان" بالعاصمة القطرية، إلى أن أنقرة وموسكو تعملان على وقف دائم وملزم لإطلاق النار في إدلب السورية.

وأضاف: "بالأمس عقد وفدنا اجتماعا آخر في أنقرة بناء على طلب من الوفد الروسي، لكن يبدو أن تحقيق ذلك (وقف إطلاق نار) غير ممكن إلا من خلال اجتماع الرئيس أردوغان وبوتين. نعمل من أجل ذلك، وسيكون اللقاء خلال الأسبوع الأول من مارس".

وأضاف أوغلو، أن "هجمات النظام تتحول إلى كارثة في عموم سوريا وتحديدا في إدلب".

 

 

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