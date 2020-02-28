ارتفاع قتلى الجيش التركي إلى 29 وإصابة 36 آخرين في هجوم إدلب

أعلن محافظ إقليم هاتاي، رحمي دوغان، اليوم الخميس، ارتفاع عدد قتلى الجنود الأتراك في الهجوم في محافظة إدلب السورية، إلى 29.

وقال المحافظ في مؤتمر صحفي: "ارتفاع عدد قتلى الجيش التركي إلى 29 جراء القصف الجوي في إدلب، فضلا عن 36 في المستشفيات".

وفي وقت سابق، اليوم الخميس، أعلن دوغان مقتل 22 جنديا في هجوم جوي لقوات الحكومة السورية على أفراد من الجيش التركي في إدلب.

في السياق، قالت الرئاسة إن أنقرة قررت: "الرد بالمثل على السلطات السورية، التي استهدفت قواتنا، ولن تذهب دماء جنودنا سدى وستستمر أنشطتنا العسكرية على الأراضي السورية".

وأضاف بيان الرئاسة: "الجيش التركي رد بالمدفعية على أهداف للقوات الحكومية السورية في إدلب شمال غربي سوريا، بعد تعرضه لضربة جوية أدت إلى مقتل عدد كبير من الجنود الأتراك"، وفقا لوكالة الأناضول التركية.

وأكد مدير الاتصالات بالرئاسة التركية فخر الدين ألتون، أن "جميع الأهداف المعروفة" التابعة للحكومة السورية تحت نيران وحدات الدعم الجوية والبرية التركية.