وزير الخارجية التركي يجري اتصالا هاتفيا مع الأمين العام لحلف الناتو حول الوضع في ادلب

أجرى وزير الخارجية التركي، مولود تشاووش أوغلو، الخميس، اتصالا هاتفيا مع الأمين العام لحلف شمال الأطلسي (الناتو) وذلك مع ارتفاع وتيرة التوتر في إدلب السورية.

وقالت وزارة الخارجية التركية في بيان: "أجرى وزير خارجيتنا مولود تشاوش أوغلو اتصالا هاتفيا مع الأمين العام لحلف شمال الأطلسي (الناتو) ينس ستولتنبرغ".

وقُتِلَ، مساء اليوم الخميس، 22 جنديا من الجيش التركي في هجوم جوي سوري في إدلب.

​وأوضح رحمي دوغان، أنه تم إدخال الجنود الأتراك من إدلب عبر بوابة "جيلوة غوزو" الحدودية.

وأشار والي هطاي إلى أن علاج الجنود الأتراك المصابين مستمر في المستشفيات.

وفي وقت سابق اليوم، أعلن أردوغان عن مقتل 3 جنود من الجيش التركي في محافظة إدلب السورية، لافتا إلى أن الخسائر في صفوف الجيش السوري أكبر.

في السياق، أعلنت أنقرة، اليوم الخميس، سقوط خسائر كبيرة من الأرواح والعتاد في صفوف الجيش السوري في إدلب خلال عمليات للجيش التركي على مدى الـ17 يوما الماضية.

وكان الجيش السوري بدأ عمليات عسكرية ضد المجموعات المسلحة في شمال البلاد في الأشهر الأخيرة من العام الماضي، وتمكن من استعادة السيطرة على قرى وبلدات ومدن واقعة على الطريق بعد استعادته السيطرة الكاملة على ريف حماة ومدن وقرى في ريف إدلب، أهمها خان شيخون، إلا أن العملية العسكرية توقفت بعد إعلان الجانب الروسي عن هدنة أحادية من قبل الجيش السوري للسماح للمدنيين الراغبين بالخروج من إدلب إلى مناطق سيطرة الدولة.