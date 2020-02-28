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سوريا - لبنان - فلسطين

أردوغان يترأس اجتماعا أمنيا طارئا بشأن التطورات في إدلب السورية


ترأس الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، مساء اليوم الخميس، اجتماعا أمنيا طارئا لبحث آخر التطورات في محافظة إدلب السورية.

وبحسب "الأناضول"، "عقد الاجتماع مساء اليوم في المجمع الرئاسي بالعاصمة أنقرة".

فيما ذكرت "رويترز" أن الاجتماع كان لتقييم آخر التطورات في محافظة إدلب في شمال غرب سوريا".

وفي وقت سابق اليوم، أعلن أردوغان عن مقتل 3 جنود من الجيش التركي في محافظة إدلب السورية، لافتا إلى أن الخسائر في صفوف الجيش السوري أكبر.

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