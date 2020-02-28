"الفرقة 25" في الجيش السوري تبدأ هجوما معاكسا على "النصرة" في محور سراقب

فور وصولها إلى منطقة العمليات، مساء اليوم، بدأت وحدات الاقتحام في الجيش السوري هجوما معاكسا ضد ارهابيي"جبهة النصرة و"أجناد القوقاز" وحلفاء آخرين لهم على محور مدينة سراقب بريف إدلب الشرقي.

وقال مراسل "سبوتنيك" في ريف إدلب إن أرتالا من الجيش السوري "الفرقة 25 مهام خاصة" وصلت إلى محور مدينة سراقب بريف إدلب الشرقي، وبدأت على الفور هجوما معاكسا باتجاه المواقع التي تقدمت إليها مجموعات ضخمة من تنظيم "جبهة النصرة" و"أجناد القوقاز" الارهابيين وحلفائهما على محور سراقب.

وأوضح المراسل أن المباشرة الميدانية تتزامن مع تمهيد ناري كثيف من قبل مدفعية الجيش السوري، وسط نشاط جوي ملحوظ للطيران الحربي السوري الروسي المشترك في استهداف الهياكل الدفاعية التي سعت التنظيمات الإرهابية إلى إقامتها في المنطقة.

وأكد مصدر ميداني في "الفرقة 25 مهام خاصة" لـ "سبوتنيك" أن "تعزيزات كبيرة وصلت إلى طول محاور الاشتباك مع التنظيمات المسلحة التي كانت قد تسللت بدعم مباشر من قبل الجيش التركي، عبر المحور الغربي لمدينة سراقب"