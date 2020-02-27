الجيش السوري يحرر 7 قرى بريفي إدلب الجنوبي وحماة الشمالي الغربي من الارهابيين

نفذت وحدات من الجيش السوري عمليات مكثفة ضد التنظيمات الإرهابية في منطقة سهل الغاب بريف حماة الشمالي الغربي وريف إدلب الجنوبي، وحررت قرى الحواش والحويجة وطنجرة والعنكاوي والعمقية وشيرمغار والعريمة بعد القضاء على آخر تجمعات الإرهابيين فيها.

وذكرت وكالة “سانا” السورية للانباء أن “وحدات من الجيش وجهت رمايات تمهيدية بسلاحي المدفعية والصاروخية على تحصينات وخطوط إمداد التنظيمات الإرهابية على محور قرى الحواش والحويجة وطنجرة والعنكاوي والعمقية وشيرمغار والعريمة بمنطقة الغاب أقصى ريف حماة الشمالي الغربي”.

ولفتت الوكالة إلى أن “العملية العسكرية أسفرت عن تحرير تلك القرى والقضاء على العديد من الإرهابيين وتدمير أسلحة وذخائر لهم بينما قامت وحدات الجيش بملاحقة فلولهم الفارة في المنطقة”، وأشارت إلى أن “هناك معلومات عن سيطرة وحدات الجيش العربي السوري على جبل شحشبو الاستراتيجي بعد التقاء القوات المتقدمة من اتجاه كفرعويد مع القوات على الجانب الآخر”.