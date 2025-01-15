الاسوشيتد برس: احتفالات في خان يونس بإعلان إيقاف اطلاق النار

أعلنت وكالة الاسوشيتد برس، اليوم الأربعاء، (15 كانون الثاني 2025)، ان مدينة خان يونس جنوبي قطاع غزة تشهد الان "احتفالات" للمدنيين الفلسطينيين بإعلان التوصل لايقاف اطلاق النار بين حماس وإسرائيل.

وقالت الوكالة، ان: "المواطنين في خان يونس، خرجوا الى الشوارع للاحتفال بإعلان إيقاف اطلاق النار بين حماس وإسرائيل"، مؤكدين "استعدادهم للعودة الى منازلهم على الرغم من "الدمار" الذي أصابها نتيجة للحرب".

وكانت وسائل اعلام غربية اكدت توصل حماس واسرائيل الى اتفاق لايقاف اطلاق النار تضمن بموجبه إسرائيل خروج الاسرى لدى حماس مقابل اطلاق سراح الاسرى الفلسطينيين في السجون الإسرائيلية وبشكل دفعات.