نائب عن حزب الله: معارضو الجماعة يدبرون لإقصائها من السلطة في لبنان!

صرّح النائب عن حزب الله اللبناني محمد رعد، بإن معارضي الجماعة يعملون على تفكيكها وإقصائها من السلطة في لبنان، حيث ذكر رعد من داخل القصر الرئاسي بعد اجتماع عدد من النواب التابعين لحزب الله مع الرئيس جوزيف عون يوم الاثنين، "مرة جديدة يكمن البعض من أجل التفكيك والشرذمة والإقصاء ونحن خطونا خطوة إيجابية عند انتخاب رئيس الجمهورية وكنا نأمل أن نلاقي اليد التي طالما تغنت بأنها ممدودة فإذا بها تُقطع".

وأوضح النائب عن كتلة "الوفاء للمقاومة": "لقاؤنا مع الرئيس جوزيف عون من أجل أن نعرب عن أسفنا لمن يريد أن يخدش إطلالة العهد التوافقية".

وذكر رعد بعد الاستشارات النيابيّة الملزمة: "من حقنا أن نطالب بحكومة ميثاقية ونحن سنراقب الخطوات ونترقب بكل حكمة وسنرى أفعالهم لإخراج إسرائيل وإعادة الأسرى".

وفي وقت سابق من يوم الاثنين، حظي رئيس محكمة العدل الدولية نواف سلام بتأييد أعضاء مجلس النواب لشغل منصب رئيس الوزراء مما يعكس ضعف موقف جماعة حزب الله التي أرادت استمرار ميقاتي في هذا المنصب.