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كوبا تنضم إلى قضية جنوب إفريقيا ضد إسرائيل


أعلنت كوبا انضمامها إلى القضية التي رفعتها جنوب إفريقيا ضد إسرائيل أمام المحكمة الجنائية الدولية.

وقالت محكمة العدل الدولية، اليوم الثلاثاء، إن "كوبا أودعت مستندة إلى المادة 63 من النظام الأساسي للمحكمة، إعلانا بالتدخل في القضية المتعلقة بتطبيق اتفاقية منع جريمة الإبادة الجماعية والمعاقبة عليها في قطاع غزة والمعروفة بـ"جنوب إفريقيا ضد إسرائيل".

وأوضحت المحكمة أنه "بالاستفادة من حق التدخل الذي تمنحه المادة 63، تعتمد كوبا على وضعها كطرف في اتفاقية منع جريمة الإبادة الجماعية والمعاقبة عليها المؤرخة 9 كانون الاول 1948"، مشيرة إلى أن كوبا "وفي إعلانها، ستقدم تفسيرها للمواد الأولى والثانية والثالثة والرابعة والخامسة والسادسة والثامنة والتاسعة من الاتفاقية".

وبموجب المادة 83 من قواعد المحكمة، تمت دعوة جنوب إفريقيا وإسرائيل إلى تقديم ملاحظات مكتوبة بشأن إعلان التدخل الكوبي.

وكانت جنوب إفريقيا قد رفعت في 29 كانون الاول عام 2023، دعوى قضائية ضد إسرائيل بتهمة الإبادة الجماعية، وانضمت عدة دول إلى القضية، بما في ذلك نيكاراغوا وكولومبيا وليبيا والمكسيك وفلسطين وإسبانيا وتركيا وايرلندا.

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